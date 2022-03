Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsdiebstähle in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 18.03.2022 drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr auf dem Neheimer Kopf durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie das gesamte Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Die Täter konnten unerkannt entkommen, Hinweise bitte an die Polizeiwache Arnsberg, Tel.: 02932-9020-3211. (Wie)

Am Samstag, 19.03.2022 drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr in Bergheim ebenfalls über eine Terrassentür in ein Reihenhaus ein. Das Reihenhaus wurde durchwühlt und Bargeld und Schmuck wurden entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen, Hinweise bitte an die Polizeiwache Arnsberg, Tel.: 02932-9020-3211. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell