Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trunkenheitsfahrt mit Roller in Eslohe- Bremke

Eslohe (ots)

Ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Eslohe sollte in der Nacht zu Samstag an der Mindener Straße in Eslohe-Bremke kontrolliert werden. Der Rollerfahrer stand zunächst am Fahrbahnrand. Als er den Streifenwagen sah, stieg er umgehend auf und fuhr zunächst in Richtung Reiste davon. Hierbei fuhr er in Schlangenlinien. Auf Anhaltezeichen reagierte der Rollerfahrer nicht. Er drehte um und fuhr sodann auf den Radweg in Richtung Eslohe und Wenholthausen. Hier verlor er einen Handschuh und seinen Helm, welche er auf dem Schoß liegen hatte. Der Rollerfahrer konnte zunächst entkommen, wurde aber im Rahmen der Fahndung wenig später in Wenholthausen angetroffen und überprüft. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller war nicht versichert. Eine Strafanzeige wird gefertigt.(Kli.)

