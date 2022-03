POL-HSK: Öffentlichkeitsfahnung

Hochsauerlandkreis (ots) - Bad Fredeburg Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum zwischen Freitag, 14:15 Uhr und Montag, 05:45 Uhr unberechtigt auf das Gelände der Schiefergrube an der Holthauser Straße. Die überwanden das Tor zum Grubeneingang und entwendeten aus der Grube diverse Werkzeuge. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

