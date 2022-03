Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trunkenheitsfahrt in Arnsberg- Niedereimer

Arnsberg (ots)

Eine 40- jährige PKW- Fahrerin aus Arnsberg befuhr am Freitagabend die Straße Niedereimerfeld aus Richtung Bruchhausen kommend in Richtung Niedereimer. Hierbei fiel sie durch eine unsichere Fahrweise auf, da sie in Schlangenlinien fuhr, mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und eine rote Baustellenampel überfuhr. Das Fahrzeug konnte in Niedereimer angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Es wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige wird gefertigt.(Kli.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell