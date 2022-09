POL-MA: Mannheim: Kollision zweier Autofahrerinnen nach Rotlichtverstoß

Ketsch (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22.30 Uhr und 00.00 Uhr wurden in der Thüringer Straße mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Der bislang unbekannte Täter drang hierzu in ein umzäuntes Gelände ein und machte sich an drei hier abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Der oder die Unbekannte schlug die Scheiben ein und durchwühlte den Innenraum der ...

