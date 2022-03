Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebe entwenden Kabel im Wert von ca. 8.000 Euro aus einem Friedländer Solarpark

Friedland (ots)

Am 21.03.2022 entsendete das Polizeirevier in Friedland Beamte zur Anzeigenaufnahme wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in den hiesigen Schwarzen Weg. Dort drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.03.2022, 14:00 Uhr bis zum 21.03.2022, 09:00 Uhr auf das umzäunte Gelände eines Solarparks ein. Von hier entwendeten sie eine größere Menge Buntmetall und verursachten so einen Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass zum Transport des Diebesguts ein Kraftfahrzeug genutzt wurde. Vermutlich näherten sich die Täter über die Bahnhofstraße/Bresewitzer Straße dem Gelände und stellten das Fahrzeug nahe dem alten Bahnhofsgebäude ab.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder, der Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Diebesguts geben kann bzw. im benannten Zeitraum Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

