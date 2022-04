Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt in Hundsmühlen +++ Schusswaffeneinsatz gegen Pkw

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag, 26. April 2022, gegen 21:10 Uhr, über den Notruf einen Pkw-Fahrer auf der Hunoldstraße in Hundsmühlen gemeldet, der zuvor durch eine extrem unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Zeugin und einem weiteren Zeugen gelang es kurzfristig, den Pkw mit ihren Fahrzeugen in Höhe der Einmündung zur Dietrich-Dannemann-Straße zu blockieren und an der Weiterfahrt zu hindern.

Aus dieser Situation konnte sich der Fahrer des Kleinwagens aber befreien und seine Fahrt in Richtung Oldenburg fortsetzen. Noch auf der Hunoldstraße konnte der Pkw von der Besatzung eines Streifenwagens gestoppt werden. Als die beiden Beamten an das Auto herantraten, fuhr der Fahrer wieder los. Dabei wurde einer der beiden Beamten leicht am Knie verletzt. Der zweite Beamte befand sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Pkw und musste sich vor diesem in Sicherheit bringen. Er setzte seine Schusswaffe ein und gab Schüsse auf einen hinteren Reifen des Pkws ab.

Beide konnten die Verfolgung mit ihrem Streifenwagen aufnehmen und den beschädigten Kleinwagen nach einer kurzen Zeit in Höhe eines Hotels in der Hundsmühler Straße stoppen. Dabei kam es zur Kollision zwischen Kleinwagen und Streifenwagen, durch den der Fahrer des Kleinwagens leicht verletzt wurde.

Der 22-jährige Fahrer aus Celle machte während der Kontrolle einen verwirrten Eindruck. Er konnte sich nicht erinnern, wie er mit dem Pkw überhaupt von Celle zum späteren Unfallort gelangt ist. Alles deutete darauf hin, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell