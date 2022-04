POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung der Polizei vor sogenannten Schockanrufen

Delmenhorst (ots) - Einen Schreck in den Abendstunden erlebte eine sechsköpfige Familie an der Bahnhofstraße in Nordenham am Dienstag, 26. April 2022, gegen 21:40 Uhr. In der Wohnung im ersten Obergeschoss geriet auf dem Herd der Inhalt eines Kochtopfes in Brand. Die Flammen schlugen auf die Dunstabzugshaube über und breiteten sich aus. Durch alarmierte 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham konnte der ...

mehr