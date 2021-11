Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrüger am Telefon legte Seniorin mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" herein - Täter fuhr von Wallau nach Sterzhausen - Kripo Marburg sucht dringend Zeugen

Ein Betrüger erbeuteten am Montagabend von einer weit über 80 Jahre alten Seniorin mehrere Hundert Euro Bargeld und eine EC-Karte. Nach den ersten Ermittlungen setzte der Betrüger die EC-Karte um 22.46 Uhr an der Sparkasse in Wallau und um 00.01 Uhr an der Sparkasse in Sterzhausen ein. Die Kripo sucht dringend nach Zeugen und bittet um Hinweise. Wer hat zu den fraglichen Zeiten in Wallau oder Sterzhausen Geldabhebungen beobachtet bzw. Personen an den Geldautomaten gesehen? Wer kann diese Personen und etwaige benutzte Fahrzeuge beschreiben? Wem ist gegen 22.45 Uhr bzw. eventuell auch schon um 22.30 Uhr in der Fritz-Henkel-Straße oder den umliegenden Straßen in Wallau oder später auf der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen ein Fahrzeug z.B. mit wartenden Insassen oder mit auswärtigem Kennzeichen oder durch eine besondere z.B. langsame Fahrweise aufgefallen? Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ab 19 Uhr bedrängten die Betrüger die Seniorin mit einer Vielzahl von Anrufen. Ein angeblich seit 18 Jahren bei der Kripo Biedenkopf beschäftigter Herr Schwarz erschlich sich das Vertrauen seines Opfers. Mit der Story über Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Geldinstituten überzeugten er die alte Dame letztlich davon, dass alle zuvor vorgeschlagenen Sicherungsmaßnahmen nichts nützen würden und man daher besser das vorhandene Bargeld und EC-Karten abholen wolle. Letztendlich kam die Seniorin den verabredeten Modalitäten nach und hinterlegte alles am vereinbarten Ort. Als sie am Dienstagmorgen mit der Schwiegertochter sprach, flog der Schwindel auf. Bis dahin war die erbeutete EC-Karte bereits zwei Mal eingesetzt.

"Die Polizei ruft niemals an, um über Unglücksfälle zu informieren, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten oder aktuelle Ermittlungsverfahren hinzuweisen. Die Polizei kommt nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit welchem Ziel auch immer abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon keine persönlichen Daten." Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention "Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

