Am Sonntag zündete ein Unbekannter Papier in Ulm-Wiblingen an.

Gegen 20 Uhr setzt der Unbekannte das Papier in zwei Recycling-Tonnen in Brand. Die beiden Behälter in der Leutkircher- und St-Gallener-Straße brannten vollständig. Anwohner und die Feuerwehr löschten die Flammen. Dank dessen blieben die Gebäude und die Hecken unbeschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Wiblingen (Hinweis-Telefon: 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen.

