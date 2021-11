Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten bedroht und bespuckt

Am Samstag nahmen Beamte einen aggressiven Jugendlichen in Ulm fest.

Ulm (ots)

Bereits am Freitag fiel ein 16-Jähriger in einem Ulmer Parkhaus auf. Dort soll er die Mitarbeiter beleidigt haben. Am Samstag gegen 6 Uhr kam der junge Mann wieder zu dem Parkhaus. Er soll die Beschäftigten mit einem Messer bedroht haben. Die Bedrohten riefen die Polizei. Der Jugendliche wollte noch flüchten, doch das gelang ihm nicht. Darauf beleidigte und bedrohte der Mann die Polizisten und versuchte nach ihnen zu treten. Selbst in der Zelle des Polizeireviers randalierte er weiter. Zuletzt wurde er aufgrund seines psychischen Zustands in die Obhut eines Arztes gegeben. Burschen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

++++++++ 2271733

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell