Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde zwischen 09.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Schillerstraße eingebrochen. Der oder die Unbekannte hebelte die Fenstertüre des Wintergartens im 1. OG des Mehrfamilienhauses auf und gelangte so in die Wohnung. Diese wurde durchwühlt und mehrere Gegenstände sowie Modeschmuck entwendet. Im Anschluss drang der Einbrecher über das Treppenhaus in die Wohnung des Erdgeschosses ein. Hier wurde Bargeld, eine hochwertige Taschenuhr, eine Damenarmbanduhr und anderer Modeschmuck entwendet. Es entstand Sach- und Diebstahlsschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Informationen und Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell