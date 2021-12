Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 20.12.2021, gegen 17.20 Uhr, wurde in der Saarlandstraße der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand und das Fahrzeug nicht versichert war. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen, sowie eine Straf- und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. |pizw

