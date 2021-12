Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken und Hornbach (ots)

Im Zeitraum vom 17.12.2021, 22.00 Uhr bis zum 20.12.2021, 10.00 Uhr, wurde in Hornbach in der Zweibrücker Straße ein geparkter schwarzer Seat Leon beschädigt. Dieser war auf einem Schotterparkplatz abgestellt und wies Kratzer an der Fahrzeugfront auf. Diese sind vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer entstanden. Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Zweibrücken.

Am 20.12.2021, gegen 20.28 Uhr, ereignete sich in Zweibrücken in der Pirmasenser Straße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Geschädigte befuhr mit ihrem grauen Citroen C 2 die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung Sickingerhöhstraße. Ein heller Kastenwagen befuhr die Sickingerhöhstraße und bog in die Pirmasenser Straße ab. Hierbei missachtete dieser das Rechtsfahrgebot und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden linksseitig beide Fahrzeuge beschädigt. Die Geschädigte erlitt einen Schaden von ca. 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell