POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch in Jugendhaus - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Theodor-Heuss-Straße, kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße abgestellten Opel Vectra und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Opel wurde hierbei im Frontbereich stark beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein in der Sommerhaldenstraße geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstag kurz vor 13 Uhr in der Bahnhofstraße beim Vorbeifahren einen am Straßenrand stehenden Pkw Ford und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verursacher hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: In Jugendhaus eingebrochen

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr wurde in ein Jugendhaus in der Esslinger Straße eingebrochen. Den Feststellungen zufolge wurde am Gebäude ein Küchenfenster eingeschlagen und vermutlich ohne das Gebäude zu betreten ein Kaffeevollautomat entwendet. Das Gerät wurde später von der Polizei in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden und sichergestellt. Es wurden zudem bei der Fahndung unweit des Tatorts zwei der Tat verdächtige Jugendliche festgestellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Urbach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagabend wurde gegen 21.40 Uhr in der Wittumstraße ein 38-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich bei dem Autofahrer konkrete Anhaltspukte einer Drogenbeeinflussung. Zudem war der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn als auch der Besitzerin des Wagens erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren bzw. Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

