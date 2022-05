POL-AA: Ostalbkreis: Update zur Vermisstensuche

Schorndorf: (ots) - Eine 19-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 6.40 Uhr die Silcherstraße und missachtete beim Einbiegen in die Schlichtener Straße die Vorfahrtsregelung. Sie stieß daraufhin mit einer 51-jährigen VW-Lenkerin zusammen, wobei an den Autos ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Pkw VW wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

