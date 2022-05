Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Anrufe von unbekannten Rufnummern - Achtjähriger von Hund gebissen - PKW beschädigt - Mehrere Farbschmierereien - Wohnmobil aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Donnerstagfrüh, gegen 09:15 Uhr, ein 70-Jähriger mit seinem Daimler einen "Am Schimmelberg" geparkten Audi A3. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wohnmobil aufgebrochen

Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, Zugang zu einem Wohnmobil, welches im Hauberweg abgestellt war und entwendeten hieraus Gegenstände, unter anderem einen Laptop der Marke Dell, im Wert von etwa 1200 Euro. Am Wohnmobil selber entstand zudem ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiposten Bettringen unter Tel.: 07171/7966490 in Verbindung zu setzte.

Böbingen: Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagfrüh in der Bahnhofstraße. Gegen 07:30 Uhr wollte ein 32-jähriger VW-Fahrer von der Bahnhofstraße nach links auf die B29 einfahren, musste jedoch aufgrund des Verkehrs anhalten. Ein nachfolgender 46-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den VW auf. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lindach: Mehrere Farbschmierereien

In der Nacht vom Samstag, 30.04., auf Sonntag, 01.05.2022, kam es in Lindach zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Eine Überwachungskamera zeichnete am Samstagabend, gegen 21:16 Uhr, zwei männliche Personen auf, die an einem LKW-Auflieger im "Bänglesäcker" die Seitenwand mit grauer Farbe besprühten. Bei den Tätern handelt es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen, die zur Tatzeit Jogginghosen mit seitlich hellen Streifen trugen, sowie Hoddies und Basecaps. Der Schaden der Farbschmiererei beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ebenfalls in derselben Nacht, wurde in der Osterlängstraße eine Trafostation mit grauer Farbe besprüht. Die Schadenshöhe hier beträgt etwa 500 Euro.

Weiterhin wurde ebenfalls in der Osterlängsstraße ein Schild an der dortigen Schule mit grauer Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bzw. auf die bislang unbekannten Personen erbittet der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680.

Lindach: PKW beschädigt

Im Reußensteinweg wurde zwischen Dienstag, 26.04. und Donnerstag, 28.04.22 ein blauer Seat Leon beschädigt. Ein bislang unbekannter Vandale zerkratzte das gesamte Fahrzeug und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680

Westhausen: Unfall beim Fahrbahnwechsel

Eine leichte verletzte Person und circa 5000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagfrüh auf der BAB 7 ereignet hat.

Ein 56 Jahre alter LKW-Fahrer befuhr gegen 06:50 Uhr mit seinem LKW den mittleren Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Ulm. Kurz nach der Anschlussstelle Westhausen wollte er auf den rechten Fahrbahnstreifen wechseln, übersah hierbei jedoch einen neben ihm fahrenden Toyota einer 22-Jährigen. Infolgedessen kollidierte der LKW mit dem Toyota. Im weiteren Verlauf wurde der Toyota über den linken Fahrstreifen abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kollidiert mit einer dortigen Schutzplanke. Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Aalen: Achtjähriger von Hund gebissen - Polizei bittet Hundebesitzerin sich zu melden

Ein achtjähriger Junge hielt sich am Mittwoch gegen 17:20 Uhr mit seiner Familie und Freunden auf dem Spielplatz "Schillerhöhe" auf. Im Bereich des Vorplatzes der Stadthalle Aalen (Berliner Platz) wurde der Junge von einem freilaufenden Hund angesprungen und stürzte folgend von seinem Fahrrad. Der Hund bedrängte den Achtjährigen und biss leicht zu, so dass der junge Mann leicht verletzt wurde. Die Hundehalterin meldete sich sofort bei den Eltern des kleinen Jungen, die sich auf dem Spielplatz aufhielten. Aufgrund der Situation wurde jedoch vergessen, die Personalien auszutauschen. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen bittet deswegen die Hundehalterin sich unter der Rufnummer 07181 99443-0 zu melden.

Gschwend: Anrufe von unbekannten Rufnummern

In letzter Zeit kam es im gesamten Präsidiumsbereich, insbesondere jedoch im Bereich Gschwend (Vorwahl-Bereich 07972), vermehrt zu Anrufversuchen mittels vermutlich "gespoofter" Telefon-Festnetznummern. Bei den Angerufenen erscheinen bei dieser Form des Rufnummernmissbrauchs angeblich verpasste Anrufe von nicht bekannten jedoch existenten Rufnummern. Tatsächlich kennen sich die Anschlussinhaber untereinander nicht und die Besitzer der verwendeten Rufnummern haben auch selbst gar keinen derartigen Anruf getätigt.

Der Polizeiposten Spraitbach hat festgestellt, dass es in diesem Zusammenhang bislang zwar zu keinen Straftaten gekommen ist, dennoch kann es immer sein, dass ein solcher Missbrauch von Rufnummern im Zusammenhang mit Betrugsdelikten steht. Beispielsweise werden solche Anrufe mit falschen Rufnummern auch im Zusammenhang mit Microsoft-Support-Calls oder anderen Betrugsdelikten wie Gewinnversprechen, falschen Polizeibeamten oder ähnlichem verwendet.

Die schnellen Tipps der Polizei:

1) Rufen Sie keine Ihnen unbekannte Rufnummern zurück 2) Erstatten Sie Anzeige, wenn sie mit Betrügern, zum Beispiel bei Gewinnversprechen oder bei Microsoft-Support-Calls Kontakt hatten 3) Legen Sie sofort auf und beenden Sie das Gespräch 4) Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 5) Holen Sie sich Rat bei Freunden, Bekannten oder Verwandten 6) Schützen Sie sich indem sie a. Am besten direkt beim Telefonprovider I. Auslandsrufnummern sperren lassen, falls Sie sowieso nicht über das Festnetz ins Ausland anrufen II. Sonderrufnummern, die Sie nicht benötigen, sperren lassen III. Die Höhe Ihrer Telefonrechnung auf einen bestimmten Betrag begrenzen lassen. Ist dieser Betrag erreicht lassen sich in dem Abrechnungsmonat keine weiteren kostenpflichtigen Telefonate führen. IV. Für Ihren Mobilfunkanschluss kostenlos eine Drittanbietersperre beantragen V. Informieren Sie sich bei Ihrem Telefonprovider über diese Maßnahmen b. Rufnummernsperren können Sie auch selbst in vielen Routern eintragen. Hierfür sind jedoch gewisse technische Kenntnisse erforderlich, und die Sperrung direkt beim Anbieter ist sicherer.

Melden Sie die angezeigten Rufnummern schnellstmöglich der Bundesnetzagentur über das Internet (bundesnetzagentur.de - Verbraucherportal - Anfragen und Beschwerden - Ärger mit Rufnummern und Anrufen - Rufnummernmanipulation).

Die Bundesnetzagentur hat auch eine Reihe von Tipps zum Schutz zusammengestellt: bundesnetzagentur.de/Verbraucherportal-Digitales und Telekommunikation-Ärger mit Rufnummern und Anrufen-Unerlaubte Telefonwerbung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell