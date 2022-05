Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Zwei Streifenfahrzeuge in Unfall verwickelt

Im Rahmen einer Einsatzfahrt kam es am Donnerstagmittag gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in dem zwei Streifenwägen der Polizei verwickelt waren. Die beiden Streifenwägen waren auf der Goethestraße in Richtung Gaildorfer Straße unterwegs. Dabei erkannte die 33-jährige Fahrerin des hinteren Polizeifahrzeuges zu spät, dass der vor ihr fahrende 34-jährige Polizist mit seinem Fahrzeug die Geschwindigkeit verringerte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Streifenfahrzeugen. Hierbei wurde der 34-jährige Fahrer, sowie dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 24 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzfristig vollständig gesperrt werden.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug übersehen

Am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Sudetenweg in Richtung der Gaildorfer Straße. An der Einmündung zur Rollhofsteige übersah er eine von rechts kommende 44-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz an Schule

Am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr kam es in einer Schule in der Breslauer Straße zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem dort in einem Werkraum eine Säge zu rauchen angefangen hatte. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Eine Filteranlage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell