Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamte angegriffen - Unfallfluchten - Ins Gesicht geschlagen - In Gewahrsam genommen - 84-Jährige bestohlen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Betrunkener Radfahrer

Kurz vor 24 Uhr am Mittwochabend kontrollierten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Wilhelmstraße einen Fahrradfahrer, welcher dem Streifenwagen ohne Vorder- und Rücklicht entgegenkommen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Vortest ergab, dass er mit rund 1,8 Promille unterwegs war. Der 34-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht mehr im Besitz eines solchen ist.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Audi beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Greutparkplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Am Bahnhof in Aalen wurde ein 25-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr von drei Männern angegriffen und -zumindest vermutlich einmal - mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Der 25-Jährige floh vor den Angreifern, wobei er offenbar zunächst von der Personengruppe verfolgt wurde. Zeugenaussagen zufolge fuhren die Unbekannten weg, als sie den 25-Jährigen nicht mehr sahen. Bei den drei Männern, die allesamt Kutten einer Rockergruppierung trugen, soll sich auch eine Frau aufgehalten haben, die wohl mit den Tätern unterwegs war.

Aalen: Unfallflucht

Ein 61-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr mit seinem Lkw die B 19 von Unterkochen in Richtung Aalen. Auf Höhe der Ausfahrt nach Aalen wendete er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn und fuhr hierbei rückwärts gegen ein Verkehrsschild, welches dadurch in die Straße ragte. Der 61-Jährige fuhr davon, ohne sich um den von ihm verursachten von rund 700 Euro zu kümmern, konnte jedoch von Beamten des Polizeireviers Aalen rasch ermittelt werden.

Bopfingen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 36-Jährige am Mittwochnachmittag, kurz vor 16 Uhr verursachte, als sie beim Rangieren mit ihrem Fiat in der Straße "Am Stadtgraben" einen geparkten Hyundai beschädigte.

Jagstzel: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Zu schnelles Fahren auf regennasser Fahrbahn, dazu noch mit abgefahren Reifen, waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Sachschaden von rund 10.500 Euro entstand. Mit seinem Ford Transit befuhr ein 30-Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraße 1068 zwischen Rechenberg und Matzenbach, wo er aus den oben genannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Der Pkw drehte sich um 180° und blieb dann auf der linken Seite liegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte angegriffen

Aufgrund eines Anrufes, bei dem die Polizei zu einer Gaststätte in die Ledergasse gerufen wurde, fuhren Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr die Örtlichkeit an. Vor der Gaststätte wurde ein 23-Jähriger angetroffen, der angab, dass niemand die Polizei gerufen habe. Nachdem der deutlich betrunkene Mann starke Stimmungsschwankungen zeigte und zunehmend aggressiver wurde, fuhr eine zweite Streifenwagenbesatzung die Ledergasse an. Als dem 23-Jährigen der Einsatz eines Polizeihundes angedroht wurde, eskalierte die Situation und er versuchte einen Stuhl auf die Beamten zu werfen. Dies gelang ihm nicht, da der Stuhl vor der Gaststätte angekettet war. Der 23-Jährige wurde letztlich mit zur Dienststelle genommen, wo ein Alkoholtest ergab, dass er mehr als 2,6 Promille aufwies. Der Mann wurde nach Aufnahme des Sachverhalts von seiner Freundin abgeholt.

Schwäbisch Gmünd: In Gewahrsam genommen

Bis 22 Uhr am Mittwochabend musste ein 43-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er kurz nach 12 Uhr von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers mit zur Dienststelle genommen worden war. Der Mann hatte sich in einem Ladengeschäft in der Franziskanergasse unverschämt und aufbrausend verhalten. Als er von den Polizeibeamten aus dem Geschäft gebracht wurde, urinierte er in deren Beisein unverfroren auf den Boden und beleidigte die eingesetzten Kräfte fortwährend. Als er in das Polizeifahrzeug steigen sollte, trat er nach den Polizisten, was er auch beim Aussteigen vor der Dienststelle wiederholte. Der 43-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb ein Richter den Polizeigewahrsam anordnete.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfallflucht

Zwischen 14.25 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der in diesem Zeitraum in der Birkachstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Bartholomä: Mountainbiker leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 29-Jähriger bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zu. Gegen 17.30 Uhr befuhr er mit seinem Mountainbike ein Pump Trail im Bereich des Skiliftes Wirtsberg, wo er alleinbeteiligt stürzte. Der Radler wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Rad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Mutlangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW Golf beschädigte eine 76-Jährige am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr einen Citroen, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "An der Stauferklinik" abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1750 Euro.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet - 11.500 Euro Schaden

An der Einmündung Bettringer Straße / Gmünder Straße missachtete eine 34-jährige Opel-Fahrerin am Mittwochmittag gegen 14 Uhr die Vorfahrt eines 52-jährigen Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 11.500 Euro. Die Unfallverursacherin gab an, dass sie ihr Fahrzeug abgebremst hat, dieses aber weitergerutscht sei.

Schwäbisch Gmünd: 84-Jährige bestohlen

Während ihres Einkaufes am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter aus dem Einkaufswagen einer 84-Jährigen deren Geldbeutel. Der Diebstahl ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Brainkofer Straße. Der Täter erbeutete neben persönlichen Papieren der Dame Bargeld von rund 150 Euro. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell