Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keyless-Go-Funksignal abgefangen und Audi Q5 gestohlen

Hückeswagen (ots)

In der Feldstraße haben Kriminelle in der Nacht zu Samstag (8. Oktober) einen grauen Audi Q5 gestohlen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass sich gegen 03.40 Uhr ein Unbekannter im Bereich der Haustüre eines Einfamilienhauses aufgehalten hatte. Mit einem Funkstreckenverlängerer fing er dort das Signal des Keyless-Go-Schlüssels ab, sodass der in der Einfahrt geparkte Wagen geöffnet und gestartet werden konnte. An dem Audi waren die Kennzeichen GM-NA 147 angebracht.

Die Polizei rät, Keyless-Go-Sender nicht in der Nähe von Hauswänden aufzubewahren. Am sichersten bewahrt man diese in Behältnissen auf, die Funkwellen abschirmen. So gibt es beispielsweise spezielle Schlüsselmäppchen, die ein Abfangen des Signals zuverlässig verhindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell