Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Leonberg: Technischer Defekt führt zur Tunnelsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17:25 Uhr löste ein technischer Defekt im Engelbergtunnel bei Leonberg eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen der BAB 81 aus. Mutmaßlich führte eine kurzzeitige Störung der unterbrechungsfreien Stromversorgung zur Tunnelsperrung. Mehrere Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und der Polizeireviere Ditzingen und Leonberg rückten zur Überprüfung des Tunnels sowie zur Einrichtung von Aus- und Umleitungsmaßnahmen an. Nachdem die Störung beseitigt wurde, konnte gegen kurz vor 18:00 Uhr der Tunnel wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. Es bildete sich ein Stau von rund vier Kilometern Länge.

