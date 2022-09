POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 39. Kalenderwoche

Trier (ots) - Zu einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt in der Herzogenbuscherstraße kam es in der Nacht vom 15.09.2020 auf den 16.09.2022. Bei dem Einbruch in direkter Nähe zur IHK Trier wurde ein Tresor entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier unter der Nummer 0651/97792290 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

