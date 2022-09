Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Pellinger Straße

Trier (ots)

Bisher Unbekannte haben beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Pellinger Straße einen Tresor entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen dem 24. August und dem 7. September in die nicht bewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Offenbar haben sie den Tresor aus der Wand gerissen und mitgenommen. In dem Behältnis befand Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2255 oder 0651/9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell