Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220819 - 0943 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 27-Jähriger nach Flucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 27 Jahre alter Mann versuchte sich am Mittwochabend (17. August 2022) einer Festnahme zu entziehen. Polizeibeamte beendeten die Flucht des Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Eine Polizeistreife erblickte gegen 17:45 Uhr den per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhofsviertel, welcher nach kurzem Blickkontakt sofort die Flucht ergriff. Der 27-Jährige flüchtete zunächst in eine Drogenhilfseinrichtung, in welcher ihn die Beamten in einem der Obergeschosse antrafen. Als er festgenommen werden sollte, schlug er jedoch um sich und konnte zunächst über das Treppenhaus entkommen. Dabei verletzten sich die beiden Beamten. Sie nahmen umgehend die Verfolgung des Mannes auf. Der 27-Jährige verließ das Gebäude und flüchtete zu Fuß über die Taunusstraße in Richtung Weserstraße. Eine weitere alarmierte Streife erblickte nun den Flüchtigen und eilte ihm entgegen. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam er allerdings nicht nach, sodass die Beamten Reizstoff gegen ihn einsetzten. An der Kreuzung Taunusstraße / Weserstraße gelang es den eingesetzten Polizeistreifen den 27-Jährigen an einem Kiosk festzunehmen. Ein Stehtisch wurde beschädigt.

Der Festgenommene wurde aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls nach Unterschlagung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss sich nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zwei Polizeibeamte waren aufgrund der erlittenen Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell