POL-F: 220818 - 0941 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Störung polizeilicher Maßnahmen

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagnachmittag (18. August 2022) wurde ein 34jähriger Mann festgenommen, nachdem er mehrfach polizeiliche Maßnahmen im Bereich des Kaisersacks störte. Während einer Personenkontrolle trat der zunächst unbeteiligte Mann an die Polizeikräfte heran und störte die polizeilichen Maßnahmen. Der Aufforderung sich zu entfernen und einen Mindestabstand einzuhalten kam er nicht nach, so dass er ebenfalls einer Personenkontrolle unterzogen und im Anschluss mit einem Platzverweis entlassen wurde. Diesem kam er ebenfalls nicht nach. Der alkoholisiert wirkende Mann ging mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu. Er wurde darauf hin zu Boden gebracht. Auch nachdem er nochmals mit einem Platzverweis belegt und entlassen wurde lies der aggressiv auftretende Mann nicht von den Beamten ab. Dies führte schlussendlich dazu, dass er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung festgenommen und in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht wurde. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

