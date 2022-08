Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220819 - 0939 Frankfurt - Altstadt: Zwei Festnahmen nach Raubüberfall

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Donnerstag (18. August 2022) auf Freitag (19. August 2022) kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich der Neuen Mainzer Straße zu einem Raub zum Nachteil eines 25jährigen Mannes. Der Geschädigte sprach die fünf bis sechsköpfige Personengruppe an. Kurz darauf wurde er zu Boden gebracht, geschlagen und getreten. Einer der Täter entwendete dabei dem Opfer das Portemonnaie, im Anschluss flüchtete die Personengruppe. Der Geschädigte erlitt bei dem Überfall mehrere Schürfwunden und Prellungen. Auf Grund der sehr guten Täterbeschreibung konnten noch in der Nacht, im Rahmen der Fahndung, zwei Tatverdächtige im Nahbereich an der Konstablerwache von Revierkräften identifiziert und festgenommen werden; sie trugen das Raubgut noch bei sich. Es handelte sich dabei um einen 20jährigen Heranwachsenden sowie um ein erst 13 Jahre altes Kind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell