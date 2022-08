Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220819 - 0937 Frankfurt - Gutleut: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am heutigen Freitag (19. August 2022) gegen 03:30 Uhr kam es im Karpfenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem drei Personen (34, 22 und 21 Jahre) festgenommen werden konnten.

Ein Zeuge meldete über den Notruf der Polizei, dass drei Verdächtige auf der Terrasse seines Nachbarn seien. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die vermeintlichen Täter erst zum nahe gelegenen Bootsanliegersteg und dann wieder zurück zum Karpfenweg. Hier konnten der 22-jährige und 21-jährige Beschuldigte durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden. Der 34-jährige Beschuldigte versteckte sich in dieser Zeit in einem Vorgarten in unmittelbarer Nähe, was ein wachsamer Nachbar beobachtete. Nachdem der Nachbar das Versteck verriet, flüchtete der 34-Jährigen in Richtung Westhafenbrücke. Die Flucht endete mit der Festnahme des Tatverdächtigen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen.

