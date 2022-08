Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220818 - 0935 Ober-Ramstadt/Frankfurt: Vermisste 44-Jährige ist wieder da

Frankfurt (ots)

Die 44-Jährige, die seit Sonntag (14.8.) in Ober-Ramstadt vermisst wurde (wir haben berichtet), ist wieder da. Sie wurde heute Mittag (18.8.) wohlbehalten von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt angetroffen. Die Fahndung wird somit beendet.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Frau.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5299468 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5299827

