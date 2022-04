Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg (ots)

Durch die rückwärtige Terrassentür drangen unbekannte Täter am Sonntag (10. April), zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Adam-Stegerwald-Straße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und öffneten diverse Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

