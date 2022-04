Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 09.04.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Grebben - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 07.04.2022 in der Zeit von 17.15 Uhr und 20.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus auf dem Weißdornweg ein und entwendeten einen Tresor und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gangelt-Stahe - Kfz-Diebstahl

Im Tatzeitraum 07.04.2022, 19.00 Uhr bis 08.04.2022, 06:40 Uhr, wurde ein PKW mit Heinsberger Städtekennung aus einer frei zugänglichen Einfahrt eines Hauses auf dem Niederbuscher Weg entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor, die Kriminalpolizei ermittelt.

Erkelenz - Sprinter-Diebstahl

In der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.05 Uhr am 08.04.2022 kam es zu einem Diebstahl eines Sprinters mit Heinsberger Städtekennung auf der Rosenstraße. Durch ein eingebautes Ortungssystem konnte der letzte Standort des Transporters durch den Geschädigten benannt und der Polizei übermittelt werden. Eingeleitete Ermittlungen führten zum Auffinden und zur Sicherstellung des Fahrzeuges. Die Ermittlungen dauern an.

Erkelenz - Roller-Diebstahl

Zwischen dem 07.04.2022, 23.30 Uhr und 08.04.2022, 08.20 Uhr, wurde auf der Straße Im Mühlenfeld ein Roller mit Versicherungskennzeichen entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell