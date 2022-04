POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 11. April bis zum 18. April 2022

Hückelhoven-Doveren (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 5. April, entwendeten unbekannte Täter eine Jacke aus einem parkenden Pkw. Dieser stand an der Pfarrer-Thomas-Straße. Auch am Donnerstag, 7. April, kam es zu einem Diebstahl. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 8 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem weiteren Pkw zwei Geldbörsen inklusive Bargeld und persönlichen Dokumenten. Tatort war hier die Straße Doverhahn. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

