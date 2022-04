POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 7. April, einen Mercedes Sprinter entwendet. Dieser stand in der Einfahrt einer Wohnanschrift an der Ernst-Wiechert-Straße. Er war zum Tatzeitpunkt zwischen 00.20 Uhr und 6 Uhr mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

