POL-HS: Einbruch durch Terrassentür

Gangelt-Birgden (ots) - Zwischen 12 Uhr am Mittwoch (6. April) und 11.15 Uhr am Donnerstag (7. April) haben Unbekannte den angebauten Heizungsraum eines Hauses an der Straße Im Hönzel aufgebrochen. Aus diesem entwendeten sie zwei graue Pedelecs der Marke Victoria. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

