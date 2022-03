Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen am Bahnhof Kaldenkirchen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Einen 35-jährigen Mann aus Steinheim hat eine Streife der Bundespolizei am Dienstagmorgen, 29. März 2022 um 9:00 Uhr, am Bahnhof in Kaldenkirchen verhaftet. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass der Mann mit dem einem Untersuchungshaftbefehl wegen Raub durch die Staatsanwaltschaft Krefeld gesucht wurde. Weiterhin liegen zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl gegen den Gesuchten vor. Der Beschuldigte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Krefeld zwecks Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell