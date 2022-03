Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet kleines "Waffenarsenal" und Amphetamin im Rucksack eines nächtlichen Spaziergängers

Bild-Infos

Download

Aachen - Roetgen (ots)

Am Dienstagmorgen hat eine Streife der Bundespolizei bei einem "Spaziergänger" ein kleines "Waffenarsenal" und über 5 Gramm Amphetamin aufgefunden.

Der 34-jährige Deutsche war gegen 00:30 Uhr in Roetgen auf der Triererstraße mit einem Rucksack unterwegs. Eine hier im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen eingesetzte Streife kam der nächtliche "Spaziergänger" verdächtig vor. Sie sprachen ihn an und wollten ihn sowie seinen mitgeführten Rucksack kontrollieren. Dabei wendete er sich sichtlich nervös von den Beamten ab und verdeckte seinen Rucksack. Eine Durchsuchung des mitgeführten Rucksackes bestätigte den Verdacht, dass hier etwas nicht stimmte. Sie fanden 2 geladene Druckluftpistolen, ein Kampfmesser, ein Einhandmesser und mehrere gefüllte Magazine mit Kugeln und Diabolos. In seiner Jacke hatte er zudem eine weitere geladene Druckluftpistole, welche von einer echten Pistole in der Dunkelheit kaum zu unterscheiden ist. Auch 2 Verschlusstütchen mit Amphetamin hatte der 34-Jährige bei sich. Die Beamten beschlagnahmten die mitgeführten Waffen und das Betäubungsmittel.

Da es sich hier um mehrere Waffendelikte und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz handelte, wurde der 34-Jährige zur Anzeige gebracht. Zuständigkeitshalber informierten die Beamten die Landespolizei des Polizeipräsidiums Aachen, deren Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen wird. Nach Feststellung seiner Identität und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Heimweg antreten.

In Zukunft wird er sich vor der Justiz wegen der verschiedenen Waffendelikte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell