POL-HS: Sprinter entwendet

Gangelt-Schierwaldenrath (ots) - Indem sie die Fensterscheibe einer Terrassentür einschlugen, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Klein Feldchen gelangt. Aus diesem entwendeten sie einen Fahrradcomputer. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 7. April, zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr.

