Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag 4: Ermittlungsergebnis zur Brandursache - zwei Todesopfer nach Brand in Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße am 20.01.2022

Hagen (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße am 20. Januar 2022, bei dem eine 56-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann zu Tode kamen, sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Es konnte durch Brandsachverständige festgestellt werden, dass der 61-jährige verstorbene Hausbewohner während der Nutzung eines Sauerstoffgerätes eine Zigarette rauchen wollte. Durch den unsachgemäßen Gebrauch kam es daraufhin zu dem Brandgeschehen. (arn)

