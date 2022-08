Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220819 - 0942 Frankfurt-Gutleutviertel: Raub von Kameraequipment

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 18-Jähriger war am Donnerstag, den 18. August 2022, gegen 08.20 Uhr, zu Fuß unterwegs in Richtung der Stadtmitte. Am nördlichen Mainufer, am Untermainkai, fertigte er noch einige Fotoaufnahmen und verstaute dann sein Kameraequipment in seinem Rucksack. Als er sich diesen wieder aufsetzen wollte, erhielt er von hinten einen Stoß und stürzte. Dabei fiel sein Rucksack zu Boden und der unbekannte Täter griff diesen auf und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Neben der Ausrüstung zu einer Sony Alpha 7 IV und der Kamera selbst, befand sich noch ein Stativ der Marke Manfrotto und ein MacBook Air in dem Rucksack.

Der Täter wird beschrieben als 20-25 Jahre alt und 180-185 cm groß. Sportliche Statur, kurze, schwarze Haare, camouflagefarbenes T-Shirt, dunkle Tommy Hilfiger Jacke, dunkle Hose und weiße Nike Air Force Schuhe mit rotem Nike Logo. Auffälliges Tattoo am Hals, insgesamt ungepflegte Erscheinung.

