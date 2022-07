POL-BOR: Erstmeldung: Schwere Verkehrsunfall auf der B 70, zwischen der K 20 und der L 608

Stadtlohn (ots) - Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag, 10.07.2022, in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 42-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 07.00 Uhr von der Siemensstraße in den Kreisverkehr mit der Weerseloer Straße und der Eschstraße eingefahren. Dabei übersah die Stadtlohnerin das Motorrad des 50-Jährigen und touchierte es. ...

mehr