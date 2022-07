POL-BOR: Gronau-Epe - Bekiffter Fahrer flüchtet vor der Polizei

Borken (ots) - Einem Taschendieb zum Opfer gefallen ist am Samstag, 09.07.2022, die Kundin eines Einkaufszentrums in Borken. Die Frau hatte sich in einem der Geschäfte in dem Gebäude an der Straße Am Vennehof aufgehalten, als es zu der Tat kam. Unbemerkt hatten die Täter den Rucksack der Frau öffnen können und daraus ihre Geldbörse gestohlen. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to) ...

mehr