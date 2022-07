Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Falscher Handwerker stiehlt Geld

Borken (ots)

Ein Trickdieb hat am Freitag, 08.07.2022, in Borken einen älteren Mann um Geld gebracht. Der Täter hatte bei dem Geschädigten geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Aufgrund von Kanalreinigungen müsse er das Wasser der Toiletten abstellen. Der Unbekannte gelangte so in die Wohnräume. Als der Bewohner eine Legitimation des vermeintlichen Handwerkers sehen wollte, entfernte sich dieser. Der Borkener stellte im Nachhinein fest, das Bargeld fehlte. In ähnlicher Weise hatte sich ein Unbekannter am gleichen Tag in Borken ebenfalls Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Dort entstand glücklicherweise kein Schaden.

Der Tatverdächtige war circa 45 bis 55 Jahre alt, schlank, circa 1,70 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch; er war bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose und einem schwarz-weiß kariertem Hemd. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Die Täter haben es in solchen Fällen stets darauf abgesehen, die Wohnräume zu betreten und die Bewohner abzulenken. Wer keinen Handwerker oder ähnliches beauftragt hat, sollte keine Unbekannten hineinlassen. Weitere Informationen zum Thema "Trickdiebstahl in Wohnungen" gibt es unter www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell