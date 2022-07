Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto angefahren

Bocholt (ots)

Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter in Bocholt - zurück blieb ein beschädigter schwarzer BMW. Das Fahrzeug hatte zwischen Donnerstag, 07.07.2022, 20.30 Uhr, und Freitag, 08.07.2022, 17.50 Uhr, an der Straße Am Schievegraben gestanden. Der Verursacher fuhr weg, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. An der Unfallstelle fand sich ein fremdes Fahrzeugteil, das von einem Auto der Marke Mercedes Benz stammt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

