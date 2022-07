POL-BOR: Bocholt - Unter Alkohol mit E-Roller gefahren

Bocholt (ots) - Ein Dieb hat in Bocholt die Kundin eines Geschäftes bestohlen. Die Frau hatte sich am Samstag, 09.07.2022, in einem Laden in den Shopping-Arkaden am Berliner Platz aufgehalten. Dort entwendete ein Unbekannter zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr die Geldbörse der Frau - das Portemonnaie war in der Handtasche verstaut, die im Korb unter ihrem Kinderwagen lag. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. ...

mehr