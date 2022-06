Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: gehäufte Einbrüche in Pkws - lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück

Viersen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Kreis Viersen vermehrt zu Einbrüchen in Pkws. Oftmals erbeuten Täter sichtbares Diebesgut auf dem Beifahrersitz, oder in gewohnten Verstecken (Handschuhfach o.Ä.). Geschulte Täter wissen aber genau, wie Autos aufzubrechen sind und wo sich Ware "versteckt". Wir bitten Sie deshalb, Ihr Auto nicht als sicheren Safe anzusehen. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück und minimieren Sie so die Gefahr, dass in Ihr Auto eingebrochen wird. / AM (499)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell