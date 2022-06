Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Parallelfahrende Radfahrer kollidieren - eine Fahrradfahrerin schwer verletzt

Nettetal (ots)

Am Montag, den 06.06.2022, gegen 19:00 Uhr, befuhren eine 35 - jährige Radfahrerin und ein 34 - jähriger Radfahrer gemeinsam den Fahrradweg in Busch / Baerlo in Richtung Breyell. Aus ungeklärten Gründen touchierte die 35 - jährige Meerbuscherin das Hinterrad des 34 - jährigen Nettetalers. Hiernach verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Sie wurde schwer verletzt einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der 34-Jährige verblieb unverletzt. / KM(496)

