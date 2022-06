Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vermehrte Widerstände über Pfingsten - aufsässige Personen bespucken und beleidigen Polizeibeamte

Viersen (ots)

Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Personen und Polizeibeamten sind leider keine Seltenheit. Über das vergangene Pfingstwochenende sahen sich die Einsatzkräfte der Polizei Viersen allerdings mit vermehrten Widerständen konfrontiert. Neben den gewöhnlichen Auseinandersetzungen, die im Rahmen von Festnahmen nach entsprechenden Delikten leider immer wieder vorkommen, mussten die Einsatzkräfte am Wochenende Beleidigungen und Anspucken über sich ergehen lassen. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte versuchen, Widerstände kommunikativ bestmöglich zu vermeiden. Jedoch möchte niemand bespuckt, beleidigt oder erniedrigt werden - auch unsere Kolleginnen und Kollegen nicht. Deswegen bitten wir Sie, sich für das Thema "Beamten-Beleidigung" zu sensibilisieren und um den gebührenden Respekt gegenüber den Einsatzkräften vor Ort. Die Konsequenzen für die zahlreichen, aufsässigen Personen am vergangenen Wochenende: drei Ingewahrsamnahmen, zwei Strafanzeigen, fünf Blutprobenentnahmen, einen Platzverweise. /AM (495)

