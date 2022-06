Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Räuberischer Diebstahl in einer Tankstelle

Grefrath (ots)

Am Montag, 06.06.2022 gegen 15:10 betraten zwei bisher unbekannte männliche Personen eine Tankstelle auf der Mülhausener Straße in Grefrath. Während einer der Täter die Mitarbeiterin durch einen Trick ablenkte, griff der andere Täter in die Kasse und entwendete Geld. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Versuch den Täter festzuhalten weggestoßen. Hierbei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, einer hatte kurze Haare, ca. 175 cm - 180 cm groß, der andere trug eine dunkel-blaue oder schwarze Jacke, Jogginghose und hatte längere Haare. Näheres ist zu den Personen nicht bekannt. Beide Täter flüchteten in einem hellgrünen Opel Astra (Kennzeichen nicht bekannt) in Richtung Industriestraße. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02612/377-0./tg (494)

