Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Pkw gegen Baum - 28 - jähriger Kempener schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht

Tönisvorst (ots)

Der 28- jährige Autofahrer befuhr am Sonntag, den 05.06.2022, gegen 16:00 Uhr die L362 in Fahrtrichtung "Düsseldorfer Straße" in Tönisvorst. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Radweg und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. /KM (497)

