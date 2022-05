Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede, Verkehrsunfall auf der Neuenburger Straße mit drei verletzten Personen++

Oldenburg (ots)

Am Abend des 10.05.2022 gegen 21:10 Uhr kam es auf der Neuenburger Straße in Westerstede zum Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten PKW mit drei Insassen. Der PKW war von Bockhorn in Richtung Westerstede unterwegs. Am Scheitelpunkt einer langgezogenen Linkskurve kam der 18-jährige männliche Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW touchiert daraufhin mit der linken Fahrzeugseite einen Baum und fährt in den neben dem Fuß- und Radweg befindlichen Graben. Das Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer und die beiden 17-jährigen Mitfahrer werden durch Ersthelfer, die Polizei und Rettungskräfte geborgen. Mit einem Rettungshubschrauber wird der Fahrzeugführer nach Oldenburg ins Krankenhaus geflogen und die beiden Mitfahrer werden zur weiteren ärztlichen Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der PKW erleidet einen Totalschaden.

