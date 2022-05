Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Einbruch in Grundschule++

Oldenburg (ots)

Am heutigen 10.05.2022, gegen 08.00 Uhr, wurde der Polizei Bad Zwischenahn gemeldet, dass es in der Erwin-Roeske-Grunschule in Elmendorf in der letzten Nacht zu einem Einbruch gekommen sein soll. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht. Es konnte festgestellt werden, dass sich eine unbekannte Täterschaft in dem Zeitraum 09.05.2022, 16.30 Uhr, bis 10.05.2022, 07.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Klassenzimmer verschafft hat und aus diesem entsprechendes Inventar entwendet hat. Die Täter haben sich dabei über den Hinterhof zur Terrassentür des Klassenzimmers begeben und diese mit einem unbekannten Gegenstand aufgebrochen. Danach konnte man unentdeckt in unbekannte Richtung entkommen. Wer zur benannten Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

